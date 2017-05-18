炒手鍾文智遭通緝 持假護照被逮

連一鮑魚前負責人鍾文智，被控利用人頭炒作新加坡「聯合環境技術公司」在台發行的存託憑證（TDR），判刑1年8月定讞，但他卻在入監前落跑遭通緝，冒用他人護照出境往來兩岸共計4次，直至今年1月13日第5度在松山機場欲出境時才被查獲，台北地檢署今早依違反護照條例、偽造文書、入出國及移民法起訴鍾，並聲請簡易判決。

鍾文智已被北檢發監服刑，檢方調查，鍾文智被控炒作新加坡聯合環境技術公司TDR，判刑1年8月定讞，但他卻在入監前落跑遭台北地檢署通緝。

但鍾將友人護照，換貼自己的照片後，冒用友人護照，通緝期間曾經持變造護照往返大陸、台灣共4次，直至今年1月13日第5度在松山機場欲出境時被查獲，

檢方調查，鍾文智涉炒作TDR已非首次，之前也曾與寶來證券前總經理白文仁聯手炒作特藝石油、明輝環球等2檔TDR，獲利1億4000多萬，前年8月被北檢起訴；此外，鍾等人又涉嫌炒作新加坡歐聖集團TDR，去年3月被檢方追加起訴。

此外，檢方追查後，另發現鍾文智涉嫌於2010年間，與寶來證券前協理何國威、經理王永順及組長陳志偉等人，共同炒作新加坡超級集團、中國泰山集團2檔在台灣發行的TDR，不法獲利逾上億元，去年10月，北檢依證交法追加起訴鍾等4人，併案法院審理。

檢方發現，鍾文智等人利用10多個人頭戶，自2010年間以高買或低賣、相對成交等手法，造成新加坡超級集團、中國泰山集團2檔TDR交易活絡假象，拉抬股價；據估計，鍾在新加坡超級集團TDR炒作，獲利約8000多萬，另炒作中國泰山集團TDR，獲利約6000多萬，估計鍾炒作這2檔TDR，獲利上億元。

(中時)