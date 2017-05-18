文化部長鄭麗君：藝術之美可回頭孕育社會

立法院教育文化委員會今天繼續處理文化部主管預算（公務預算）解凍案40案，不過立委們似乎意不在解凍，反而對於文化部長鄭麗君上周剛從威尼斯雙年展的感想表示高度興趣，一時之間充滿了美的氣息，氣氛熱烈。

鄭麗君表示，這次的台灣館非常令人感動，開幕當天中庭爆滿，「藝術家謝德慶真誠，作品與眾不同，他在服生命的刑期，也對當代藝術做出提問跟思考，作品之深刻，讓人非常感動。」

鄭麗君表示，今年有五位台灣的藝術家參與，台灣藝術家不只在台灣館出現，其他國家的國家館也有邀請台灣藝術家參與，鄭麗君表示，這次的藝術家謝德慶有一件作品，一年每一小時打卡一次，「作品一整年只有一百多次沒有打卡，這作品很令人深思，在時間的體制系統內討論自由的問題，思考藝術的可能性，我可以說他已經是當代藝術的典範。」

鄭麗君表示，上任近一年，她要求文化部代表政府系統，把藝術的支持體系做到最好，台灣的藝術持續發展，是可以回過頭來孕育這個社會。

(中時)