能否進WHA旁聽 陳時中：抱著很小期待

第70屆世界衛生大會（WHA）即將舉行，台灣雖然沒收到邀請函，但衛福部長陳時中仍將按計畫率團前往。（劉宗龍攝）

能否進WHA旁聽，陳時中表示抱著很小期待。（劉宗龍攝）

圖為衛福部長陳時中。（劉宗龍攝）

第70屆世界衛生大會（WHA）即將舉行，台灣雖然沒收到邀請函，但衛福部長陳時中仍將按計畫率團前往。對於代表團能否入場旁聽，衛福部長陳時中18日在立法院社會福利及衛生環境委員會，會前受訪表示，他「抱著很小的期待」。

(中時)