警花30萬赴非洲逮詐欺犯 北檢：罪證不足不起訴
刑事局上個月派出2名警官，花了30萬旅費，千里迢迢遠赴非洲布吉納法索押回詐欺通緝犯，巴基斯坦裔歸化我國籍商人雪碧爾返台歸案，但台北地檢署調查後，認為本案的共犯已獲不起訴，並且沒有明確事證證明雪碧爾涉詐欺，今早依罪嫌不足，將雪碧爾不起訴。
警方調查，50歲的雪碧爾年輕即來台做生意，娶了台籍妻子後歸化我國籍，曾在新北市經營貿易公司，批發五金、電器等。1996年起，雪碧爾夫妻失和，陸續因夫妻、家庭與公司財務糾紛鬧上法庭，雙方離異。2013年，他結束公司業務，隻身遠赴布吉納法索尋找事業第二春。
警方表示，布國貧窮落後，很有生意頭腦的雪碧爾在當地做生活用品貿易批發，賺了不少錢。不過，2014年他又被控入侵台灣某公司電子信箱，竄改與客戶的匯款帳戶資訊，使該公司客戶誤將約2萬6000元美金貨款匯到他指定的帳戶，因未到案遭到北檢發布通緝。
4年前，雪碧爾至我非洲友邦布吉納法索做生意，布吉納法索警方本月初查獲他遭台灣通緝後，刑事局派2名幹員前往押解，途經巴黎轉機，單趟飛行超過24小時、半個地球的距離，終於在4月24日順利解送歸案。
刑事局說，這是布國首次緝獲並遣返我國通緝犯，派員押解也是最遠、花最多錢的一次，光是2名員警就花了30萬元旅費，通緝犯的機票則是自付。
(中時)
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