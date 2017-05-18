謝金燕神隱靈堂，其實她一直沒離開過豬哥亮，在殯儀館摺元寶、蓮花，陪伴爸爸。（圖／本報系資料照片）

綜藝天王豬哥亮15日凌晨在睡夢中辭世，享壽70歲，演藝圈一代傳奇落幕讓外界不勝唏噓，演藝圈友人和親友都紛紛到靈前弔唁，豬哥亮兒子謝順福、女兒謝金晶和小兒子謝佑穎都現身靈堂，已和好的謝金燕則神隱，不過其實謝金燕和姊姊謝青燕一直都沒離開過豬哥亮，在殯儀館摺元寶、蓮花，陪伴爸爸。

豬哥亮過世後，謝金燕發出聲明，表示為爸爸換上帥帥的衣服，豬哥亮一派瀟灑的繼續出國深造，而謝金燕連日低調不曝光，在豬哥亮移靈時，趁亂快閃，根據《自由時報》報導，豬哥亮親友則透露，經過家人討論，考量靈堂的場地不大，同意謝金燕先到殯儀館，避免場面混亂。

謝金燕維持一貫低調作風，和姊姊謝青燕在放父親遺體的殯儀館摺蓮花和元寶，在安靜的地方陪伴爸爸，同時陪豬哥亮走完最後一程。

(中時電子報)