斐濟撤館還稱人家小國 國民黨：蔡政府外交失敗

國民黨文傳會副主委洪孟楷。（資料照，取自國民黨官網）

520蔡總統執政周年前夕，爆出斐濟撤館事件，外交部次長吳志中還以「小國」形容該國，說其有經濟考量。國民黨文傳會副主委洪孟楷18日表示，此番話出自需要細膩、謹慎的外交官員之口，令人匪夷所思，「新南向未見其功、先見其弊由小見大，可知蔡政府施政週年的外交策略，徹底失敗。」

洪孟楷認為，外交施政體檢可分兩塊，一是台灣參與國際事務、一是國外觀光客進來台灣，蔡英文上任一年來卻陷入「台灣走不出去、觀光客走不進來」的窘境。

例如，國際民航組織年會、國際刑警組織、WHA大會都無法參與，這些都是過去馬政府時代能抬頭挺胸、平起平坐的國際參與，洪孟楷認為，在蔡政府意識形態掛帥下，台灣被拒絕於千里之外，依據國際慣例，往後要能參與更加困難。

他指出，而如同奧會模式，我們能代表出席，與中共同會，全球都認知是兩個不同主體；現在卻只有中共出席國際組織，不就更代表著蔡政府自我矮化、讓世人認為中共也代表著我們？

另外在觀光客來台的變化上，從民國105年5月到106年3月，陸客來台人數與去年同期相比大減115萬人次，減少22％，陸客的團客在台每人每日消費金額238美元、平均停留7天計算，從105年5月到106年3月，與去年同期相比，我觀光相關業者約減少580億元的收益。洪孟楷認為，當蔡政府沾沾自喜說日、韓等客來台略稍增加時，難道「不能都來嗎？」台灣人好客、親切，「為何要蔡英文一黨之私，拉全台灣觀光業者陪葬？」

同時，目前全球聚焦「一帶一路」，其中16國與蔡政府力推「新南向政策」高度重疊。據國民黨智庫及文傳會整理兩項政策比較，這更是蔡政府「不可迴避的考卷」，但到目前為止，還未聽聞蔡政府對於一帶一路影響看法。未來我們是能「搭便車」？還是「到老不相往來」？洪孟楷認為，蔡政府總該給個說法，而非裝聾作啞，就當天下太平。

洪孟楷表示，「蔡政府外交施政一年來，兩岸新問卷拿不出答案，連帶使台灣的外交全面受挫，而兩岸才是外交的主題，外交不及格，請不要答非所問，徒勞無功。」

(旺報)