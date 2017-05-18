遭立委質疑失言 馮世寬：一年無戰事讓你可以來質詢

圖為國防部長馮世寬搭機前往「機動指揮所前推指揮作戰」的演練。（國防部提供）

最狂部長馮世寬狂言狂語無極限。國民黨立委呂玉玲今天質詢國防部長馮世寬，呂玉玲指出，根據「網路聲量調查」的資料顯示，儘管馮世寬屢屢失言，在人氣最差部長之中還是名列第9名，代表人民其實還是認為馮講話很「真誠」，沒想到馮世寬突然反駁，「說外面報導我失言都是妳講的，我從來沒感覺我屢屢失言。」

呂玉玲接著詢問馮世寬對政府的表現有何看法，馮世寬先是說他只做好他國防安全的職責，把業務做好保護國家人民，接著又蹦出一句「一年以來沒有戰爭，妳還可以來詢答，就是我們的努力」，讓呂玉玲一時不知該說什麼，長嘆一句「哎....。」

然而呂、馮戰火並未因此就結束，呂玉玲接著詢問，根據媒體報導軍方是不是要用F35取代幻象戰機？馮世寬先否認此事，接著又忍不住補酸呂一句，「這是妳失言了」，讓呂玉玲突然火大拍桌，呂嗆馮，「問你這個是給你機會澄清，你為什麼說是我失言？」馮也嗆，「委員拿臆測的事情來質詢，我沒要道歉。」

馮世寬說，「我做部長盡忠職守，愛護國家，我從來沒有失言」呂玉玲則被惹到火大反嗆，「你這是誣蔑國會殿堂，因為準備要下台了所以可以口無遮攔，如此傲慢？」馮世寬離開備詢台前再度嗆聲「不接受任何污辱。」

馮世寬今天舌戰媒體、藍綠立委，上午媒體聯訪時馮推派發言人代打，讓媒體無法接受，接連質疑國防部特立獨行，部長都不願說明。時代力量立委洪慈庸質疑馮是不是大牌了，不給記者訪了？馮世寬表示，剛上任受訪是要讓媒體認識他，現在已經認識了，就回歸發言人制度讓發言人說明，不是耍大牌，而是制度更重要。

馮世寬日前出席淡江戰略學派年會開幕典禮時透露自己戴眼鏡是提醒自己不跟立委生氣。民進黨立委莊瑞雄就質詢馮世寬平常有沒有戴眼鏡，馮答覆「沒有」，莊瑞雄接著說，不知道馮帶著眼鏡的想法是什麼，眼鏡脫掉看著也不會生氣啊，他也提醒馮，「有時候玩笑緩和氣氛，但有時候要小心啊。」

民進黨立委王定宇也提醒馮，「眼鏡掛在心裡面就好，不要掛在鼻樑上。」

(中時)