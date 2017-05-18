我簽2技術合作 復育巴拿馬國花

外交部拉丁美洲及加勒比海司副司長韓志正上午表示，我方5月與巴拿馬簽署2個技術合作計畫，一個是「聖神蘭保復育計畫」，台巴共同推動復育巴拿馬國花；另一個是「柑橘黃龍病防治技術能力建構計畫」，協助強化巴國強化病害的防治能力。

韓志正指出，巴拿馬國花「聖神蘭」（又名鴿子蘭）近年因棲地遭到破壞及人為濫採，導致原生族群瀕危，為協助友邦保育國花，我國5月與巴國簽署執行「聖神蘭保復育計畫」。

韓志正說，此藉由我在蘭花產業高度發展及復育台灣原生蘭的成功經驗，共同合作推動保、復育巴拿馬國花。

另外，韓志正表示，為持續落實並強化與巴國農業技術領域合作，我國5月與巴拿馬簽署「柑橘黃龍病防治技術能力建構計畫」，運用我在柑橘黃龍病防治的優勢經驗，協助巴國強化柑橘病害的防治能力。

(旺報)