教育部提計畫 資深教師組社群提升教學品質
教育部106學年度將試辦「在職資深教師續航計畫」，鼓勵教職滿15年以上或是年齡在45歲以上的老師，自主提出專業成長、教學創新等，以教師社群、共同備課、觀課和議課等方式，相互激勵、發揮集體智慧，提升教學的專業和品質。
近年來興起翻轉教學熱潮，許多老師自發性組成學習社群，例如台中市光榮國中老師鍾昌宏發起的Sci-Flipper，至今已舉辦19次共同備課活動，吸引全台教師報名，透過共同備課的方式彼此學習成長，也可在社群中找到志同道合的教學夥伴。
因此，教育部希望結合這股專業自發的力量，推動兩項計畫，分別是專為資深教師設計的「在職資深教師續航計畫」以及幫助初任教師的「教師推動導入方案」。
教育部政務次長蔡清華表示，「在職資深教師續航計畫」可由全國中小學在職資深教師4至12人組成學習主題社群，提出「自主專業成長計畫」，經過教育部審核通過之後，由教育部補助一個社群每年最高約2萬5千元，試辦期間至少補助60個社群。
師資藝教司長張明文說，資深的教師有豐富的教學經驗，但也需要不斷提升教學品質，同儕的支持力量很重要，藉由相互討論、協助，讓資深教師也可以找到舞台，未來不再用紙本報告檢視成果，改以博覽會、發表會形式，減輕教師的負擔。
此外，教育部也針對3年以下的初任教師，提供「教師推動導入方案」，安排資深教師提供諮詢輔導，幫助初任教師在最短的時間內勝任教職，張明文說，3年以下的教師是最需要幫助和支持的階段，因此教育部希望藉由資深教師帶領新任教師的方式，幫助他們在職場上更順利。
(中時)
關鍵字：教育部
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