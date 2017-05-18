詹啟賢給國民黨員公開信：勿讓黨重演2016年鬧劇

國民黨主席候選人詹啟賢。（資料照／范揚光攝）

國民黨主席選舉520登場，候選人之一的國民黨前副主席詹啟賢，17日晚間公布一份給黨員的公開信，呼籲「各位同志在五月二十日投下神聖的一票之前，能夠用心檢驗諸多候選人的社會形象和客觀條件」，公開信並提到，希望黨員把黨主席選舉與2020年的總統大選連結，不要讓國民黨重演2016年的鬧劇，「今年就讓本黨氣勢如虹！」

公開信全文如下：

五月二十日，全體中國國民黨黨員將投下神聖的一票，選出下一屆黨主席。

在這個關鍵時刻，啟賢要萬般殷切地敬告全體同志：您手中掌握的一票，實際上將決定中華民國的前途！

做為全球成員之一的中華民國台灣，向來以經貿做為生存發展的命脈。當前國際經濟情勢異常嚴峻，我們的對外貿易又受區域經濟整合的拘限，前路多艱；國民黨過去對台灣經貿發展曾有巨大貢獻，未來的經貿發展仍必須借重國民黨的經驗，因此國民黨重整旗鼓，就變成非常重要的事體；啟賢說您的一票將決定我們的前途，此為理由之一。

中華民國台灣是一個多元族群、多元文化國家。長時間以來，國民黨是一個多元包容的政黨，國民黨尊重每一個同胞的歷史感情，未來的政治仍有賴國民黨穩健而不訴諸激情、平和而不挑撥族群對立的帶領；啟賢說您的一票將決定我們的前途，此為理由之二。

國家是一部龐大的機器，凡百施政都需要深具經驗又不偏執意識形態的政治人才來承擔重任，國民黨長期以來培植的諸多政治人才是國家的寶貴資產。今後國民黨如能上下一心，與人民同呼吸，與社會同脈動，設法重返執政，才有光明前景可言；啟賢說您的一票將決定我們的前途，此為理由之三。

兩岸近在咫尺，兩岸和平發展才是台灣兩千三百萬同胞的最大福祉。國民黨處理兩岸關係向來以穩健務實為最高考量，所以未來兩岸關係的妥善處理，絕對不可沒有國民黨的參與；啟賢說您的一票將決定我們的前途，此為理由之四。

各位黨員同志：啟賢今天挺身而出，爭取認同，其實只基於希望國家前途光明之一念。今天發表這封公開信，不彈高調，直白陳詞，據實以告，務請各位同志在五月二十日投下神聖的一票之前，能夠用心檢驗諸多候選人的社會形象和客觀條件，並且把主席選舉與二○二○大選連結，不要讓國民黨重演二○一六年的鬧劇，而要今年就讓本黨氣勢如虹！

敬祝大家 平安喜樂

(旺報)