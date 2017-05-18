端午連假到兒童新樂園 體驗傳統習俗

端午節連假就要到了，不妨趁著假日，安排到兒童新樂園體驗端午傳統習俗。（本報系資料照）

端午節連假就要到了，不妨趁著假日，安排到兒童新樂園體驗端午傳統習俗！今年兒童新樂園與靖娟基金會、客委會、郭元益博物館一起舉辦DIY體驗活動，參加的大小朋友可以親手包粽子、做艾草茶包等，度過不一樣的端午節。

兒童新樂園今年首次和民間單位、政府部門合作，連假期間推出各式體驗活動，除粽子DIY活動外，其餘均採現場免費報名。

27日早上9至12時，靖娟基金會在美食區廣場舉辦「甜蜜糖果粽」體驗，邀親子一起將糖果包進色紙中，成為一顆顆「糖果粽」，完成後還可獲得一份小禮物。

提到端午節，不能不提艾草。27日客委會在美食二區安排安草小點心供遊客品嘗，以及端午節詩作和童謠吟唱，例如「艾的穀粒」兼具趨吉避凶和招財納福意義，另外也可以製作艾草茶包、薰香艾條。

此外，郭元益博物館也準備了端午應景食物，27至29日期間在如果兒童劇場外，每日限量240組免費「壓糕DIY」。因為端午節後，即代表夏天將至，綠豆有退火清熱功效，此時吃綠豆糕，能免受盛夏疾病所苦。

30日當天則是重頭戲粽子DIY，兒童新樂園提醒，因名額有限，想參加的民眾需在20至22日期間，先在兒童新樂園臉書粉絲頁留言，23日會公布抽中的120組得主。參加壓糕、粽子DIY的民眾，活動完成後拍照在臉書打卡，還可以免費再兌換摩天輪餅乾。

最後，兒童新樂園30日端午節當天上午11時45分也特別舉辦立蛋，以每個家庭為單位，成功立蛋就有小禮物。詳細活動內容，可以上台北捷運公司網站或兒童新樂園網站查詢。

(中時)