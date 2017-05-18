男酒駕遇巡邏坐路邊假裝休息 機車排氣管高溫露餡

坐在路邊也有事？斗六市一名男子騎摩托車看到前方有警察，趕快停車坐路邊，不過員警上前盤查發現他滿身酒味，旁邊摩托車排氣管仍是高溫，判斷他酒駕，偵訊後依公共危險罪移送法辦。

斗六分局指出，長平派出所巡經長平路與長平北路口時，發現前方有一名男子見警巡邏車後慌張停車，依法對其進行酒測，酒精濃度達0.59mgl，但黃姓男子否認酒駕。

黃姓男子辯稱自己是走路的，因為「走遠路很累，所以坐在路邊休息」，但警方表示看見他騎摩托車，一旁還停放黃嫌機車，排氣管仍有高溫，男子才坦承有騎車，坦言晚間應邀到朋友家聚會飲酒，沒想到回家路上遇見警方巡邏車。

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(中時)