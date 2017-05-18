文在寅派特使李海瓚赴中 緩解薩德矛盾有望？

南韓前總理李海瓚。（新華社）

據韓聯社18日稱，韓國總統文在寅派往中國的特使、前總理李海瓚18日上午將啟程赴京。

報導指出，李海瓚將向中國領導人轉交文在寅親筆信，介紹韓國新政府成立的政治意義、以及文在寅理政哲學和藍圖。同時，李海瓚將致力爭取中方對新政府對外政策的方向和目標的支持，並構建兩國就朝核等問題的合作外交基礎。

韓聯社援引分析認為，由於派遣特使是文在寅「四強外交」中的一環，因此李海瓚此行有望討論舉行中韓領導人會談等相關議題；還有觀察認為，李海瓚可能會晤中方高層，就因「薩德」入韓導致中韓矛盾的解決方法交換意見。

(旺報)