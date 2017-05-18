難忍養豬戶製造嚴重污染民眾陳情 吳澤成允解決

數十名員山鄉住戶，因難忍養豬戶製造的空氣、水質污染，群起抗議陳情。（胡健森攝）

數十名住在員山鄉「鼻仔頭」附近的居民，因為難以忍受附近養豬戶所產生的空氣及水質污染，今天上午前往縣議會陳情，請代理縣長吳澤成能苦民所苦，將困擾居民多年的問題徹底解決。

抗議民眾表示，20多年來，居民們飽受附近7座養豬場之害，養豬場所產生的惡臭及污染問題，讓居民們睡也睡不著、吃也吃不下，而過去甚受歡迎的鼻仔頭水圳公園，也因為水質受到嚴重污染，又髒又臭，現在都沒人敢去玩。

員山鄉選出的縣議員黃浴沂更質疑，每次環保局人員要去抽檢時，臭味污染就會突然消失，但只要抽檢人員離開後不久，污染就又出現，讓人懷疑環保局是不是與養豬戶有「連線」？一行人在議會外呼完抗議口號後，隨後進入議會旁聽席，希望將心聲傳達給正在接受施政總質詢的代理縣長吳澤成，縣議員黃浴沂並在質詢時代為遞交陳情書。

吳澤成表示，他目前所了解的情況，養豬戶對於水的處理標準沒有太大問題，但還是有臭味，原因在於豬的糞便會與豬體全部混在一起，並導致臭味四溢，其實業者應該可以透過不同的飼養作法達到改善的效果，業者不應節省這些必要的費用。

吳澤成說，縣府將會與業者討論之後，了解需要多少時間完成設施的改善，再進一步訂出改善期限，這樣會比較實際，不要讓居民繼續受到不公平的生活條件。

(中時)