馬蔡差異 葉匡時：蔡把內部異議者當敵人處理
總統蔡英文就任將滿一年，交通部前部長葉匡時在臉書上以「馬總統把敵我矛盾當成內部矛盾處理；蔡總統把內部矛盾當成敵我矛盾處理」評論馬英九與蔡英文的最大差異，直言蔡英文把國內異議者都當成「敵人」，以清掃「戰場」之姿處理一例一休、年金改革等重大爭議法案。
葉匡時表示，兩岸關係原本是敵我矛盾，馬英九在任時處理成內部矛盾，所以，兩岸得以維持和平穩定的局面。但很多深綠人士把馬前總統與國民黨當成死敵，務必滅之而後快，馬前總統對此不查，仍努力與他們溝通妥協，冀能化解矛盾，終致親痛仇快，以及國民黨的崩敗。
葉匡時說蔡英文上任後把兩岸關係從馬總統時代的內部矛盾轉變成敵我矛盾，兩岸敵意增加，是非對錯各有立場，此處就不說了。葉匡時說，蔡英文把國內異議者都當成「敵人」，以清掃「戰場」之姿處理一例一休、年金改革、前瞻計畫、轉型正義等重大爭議法案，反對者多被惡毒地污名化，導致諤諤之士多自我放逐而禁語。
葉匡時指出，台灣現在人才外流加劇、企業投資裹足不前、社會不安升高，蔡總統的「敵人」也愈來愈多，實乃必然之結果。
(中時電子報)
文章來源：葉匡時臉書
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