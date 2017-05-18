聯手文在寅大談判家 好戰川普首提北韓和平

美國總統川普(左)和南韓新總統文在寅。(圖/美聯社)

被美國《時代》雜誌評為唯一一個可以和金正恩談判的專家，南韓新總統文在寅才剛剛上任，金正恩就冷不防送上新型導彈，讓原本早想開打北韓的川普錯愕了，現在川普透過南韓特使告訴文在寅，他想要和南韓密切合作，解決北韓的核武問題，川普表示在條件許可之下，他也想和金正恩展開「接觸」，開創和平。

北韓「勞動新聞」刊登照片，最高領導人金正恩（左）親自視察這枚新型戰略彈道飛彈，代號「火星12型」（Hwasong-12）試射。（取自北韓「勞動新聞」網站）中央社 106年5月16日

韓聯社17日報導，川普告訴南韓特使洪錫炫(Hong Seok-hyun)，他不會為了和北韓對話而對話。洪錫炫除了在白宮與川普短暫會面以外，還見到了美國副總統彭斯(Mike Pence)和川普女婿庫什納(Jared Kushner)，這也是南韓新總統文在寅上任以後，首次南韓官方代表與美國總統川普進行會談。

當日兩造達成協議，川普和文在寅預計6月底在華盛頓舉行美韓兩國首腦峰會。

目前雙方談判關鍵仍舊圍繞薩德(THAAD)部署問題，川普希望南韓支付10億美元費用，與美國共同分擔，文在寅則認為朴槿惠當初決定部署薩德的程序有問題，應該重新檢討，希望納入民意，和取得南韓國會同意，才能放行。

南韓特使洪錫炫當天和美國國安顧問麥瑪斯特表達，部署薩德仍有輿論爭議，麥瑪斯特則表示，對此感到完全理解。

(中時電子報)