聯手文在寅大談判家 好戰川普首提北韓和平
被美國《時代》雜誌評為唯一一個可以和金正恩談判的專家，南韓新總統文在寅才剛剛上任，金正恩就冷不防送上新型導彈，讓原本早想開打北韓的川普錯愕了，現在川普透過南韓特使告訴文在寅，他想要和南韓密切合作，解決北韓的核武問題，川普表示在條件許可之下，他也想和金正恩展開「接觸」，開創和平。
韓聯社17日報導，川普告訴南韓特使洪錫炫(Hong Seok-hyun)，他不會為了和北韓對話而對話。洪錫炫除了在白宮與川普短暫會面以外，還見到了美國副總統彭斯(Mike Pence)和川普女婿庫什納(Jared Kushner)，這也是南韓新總統文在寅上任以後，首次南韓官方代表與美國總統川普進行會談。
當日兩造達成協議，川普和文在寅預計6月底在華盛頓舉行美韓兩國首腦峰會。
目前雙方談判關鍵仍舊圍繞薩德(THAAD)部署問題，川普希望南韓支付10億美元費用，與美國共同分擔，文在寅則認為朴槿惠當初決定部署薩德的程序有問題，應該重新檢討，希望納入民意，和取得南韓國會同意，才能放行。
南韓特使洪錫炫當天和美國國安顧問麥瑪斯特表達，部署薩德仍有輿論爭議，麥瑪斯特則表示，對此感到完全理解。
(中時電子報)
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