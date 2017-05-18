NBA》詹皇無敵 騎士橫掃塞爾提克摘東決首勝
「小皇帝」詹姆斯繼續證明自己在季後賽無人可擋的恐怖火力！靠著詹皇38分、9籃板及7助攻，「愛神」洛夫也拿季後賽生涯新高32分，騎士18日以117比104狂掃地主塞爾提克，摘下東區決賽首勝，也是今年季後賽9戰全勝。
就算休息了快10天之久，詹姆斯的火力卻沒停歇跡象，首節就拿15分，半場也有23分進帳，他跟洛夫、崔斯坦湯普生帶領騎士擴大領先到20分以上，完全不把客場壓力放在心上，直到下半場，身為地主的塞爾提克才有復活跡象。
藉著史馬特跟崔斯坦湯普生口角激起士氣，塞爾提克第3節火力回溫，打完前3節，追到75比92，可是接下來詹姆斯再次主宰戰局，個人連拿9分，更於末節包辦13分，完全不給塞爾提克任何反撲機會，只能說詹皇無敵！
同時也拿季後賽跨季12連勝(包含去年總冠軍賽最後3連勝)的騎士，幾乎全看詹姆斯、洛夫兩人火力演出，反而是「三巨頭」另外1人厄文表現平平，他全場11投4中，僅拿11分、6助攻，看來騎士還沒拿出全部實力應戰。
幸好有人搶當騎士在18日第3得分點，那就是先發中鋒崔斯坦湯普生，他全場7投全進、罰10中6，貢獻20分、9籃板，其中包含6個進攻籃板，他在禁區攻守兩端的強勢演出，幾乎打爆每個塞爾提克內線長人。
跟巫師打到東區準決賽第7戰才分勝負的塞爾提克，明顯體能上跟不上對手，布雷德利與克勞德各拿21分，「小刺客」艾塞亞湯瑪斯表現欠佳，投19中7，雖有17分、10助攻，卻沒了過往末節霸氣，荷福德11分、8籃板與6助攻。
如今塞爾提克身為頭號種子的主場優勢，隨著東區決賽首役落敗後完全消失，接下來第2戰將於20日續在波士頓舉行，塞爾提克再不想出防堵詹皇對策，恐怕難逃遭到騎士橫掃出局命運，詹皇真的打太強勢了。
(中時電子報)
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