內幕》北市議員挺吳敦義誓師會暗潮洶湧

陳永德顧慮黨團中立，轉交其他議員邀約挺吳。（王超群攝）

鍾小平接手邀挺吳議員開記者會表態。（王超群攝）

國民黨主席選舉已到最後時點，18日原本挺吳敦義市議員預定舉辦一場誓師大會，但過程百轉千折，據瞭解，相關的各方都接到吳總部高層下達的動員令，而實際操作連絡的則是立委李彥秀。最後接下大局的是有意問鼎台北市長的鍾小平。其中的過程外人難窺堂奧。

根據最後接手操辦此案的鍾小平說，這場記者會將在19日選前最後一天登場，地點在市議會一樓的議事堂；鍾小平接到吳敦義方面的指示，「如果議員人數達不到過半目標，就不必辦了。」換言之，吳營的規畫是至少有15席挺吳議員出面，此誓師會才有意義。

鍾小平初步的想定是將主軸定為「挺吳棄洪救老k」，但這個想法也遭到吳總部打槍，吳方的判斷，目前的戰略是以「一輪過半」為主訴求，無論郝龍斌和洪秀柱誰居第二，在選前時刻都難以撼動吳敦義一輪過半的局面，因此，不必再喊棄誰保誰。也正因為鍾小平的想法與吳總部有戰略判斷的出入，這場在檯面下悄悄進行，卻在最後一刻由國民黨團書記長陳永德手上轉交給鍾小平籌備邀集的挺吳大會，才會波濤洶湧，一度讓人誤以為要流產。

陳永德和鍾小平都接到吳總部高層致電要求動員，兩人也都不敢掉以輕心。但17日直到晚間8時許，鍾小平方面仍未發出次日早上的採訪通知，這令知悉挺吳記者會正在籌備的各方狐疑且憂心，怕的就是流產，一旦新聞披露，對吳敦義將產生不大不小的殺傷力。

事實上，挺吳議員記者會17日在檯面下積極進行大串連。原本由國民黨團出面，邀挺吳敦義的市議員在18日出席，但書記長陳永德顧慮到黨團中立，到傍晚在議會黨團私下與鍾小平晤談，鍾小平很爽快地決定接下來進行串連邀約，原定在國民黨團舉行，地點也一度打算變更為議會6樓。

不過接下來鍾小平就與吳總部失聯。據瞭解，他可能跑攤去了，但一直到晚間，各方都不知18日到底要不要召開這場記者會。此前是由已經當選立委的前議員李彥秀穿針引線，陳永德全力促成，不過李彥秀本身18日不克出席，藍營議員雖都接到她親自致電，但也不確定細節。連陳永德也在17日下午透露自己也在狀況外，好在鍾小平出面接手。

據指出，至少有10位市議員和重量級人物會到場聲援表態，一致支持吳敦義當選國民黨主席。初步掌握會出席的議員至少包括：吳世正、歐陽龍、鍾小平、葉林傳、李新、秦慧珠、陳重文、徐弘庭、陳炳甫、李芳儒、李傅中武和陳永德。不過吳敦義方面的目標是「過半」15席，這對挺吳議員的「實際」動員力成為一場考驗。

正副議長吳碧珠和陳錦祥都為前台北市長郝龍斌站過台，知情者說，兩人出現的機率不大。鍾小平說，他會一位一位打電話親自邀請議員挺吳，他也強調，只有吳敦義有戰力可以領導國民黨重返執政。不過他到18日早上才告知相關各方，記者會改到選前最後一天19日登場，著實讓知情者為這場挺吳記者會捏了一把冷汗。

(中時)