未成年性行為 紀惠容建議增設年齡差距條款

司改國是會議第五分組今日召開第六次會議，身兼勵馨基金會執行長的國是委員紀惠容在會議資料中指出，從年輕女作家輕生事件可看出家庭、學校在性教育上的嚴重匱乏，已影響青少年學習發展權益，這也是俗稱兩小無猜條款的刑法227-1條衍生的矛盾與負面效應，應參酌其他國家立法例，檢討未成年人非強制性性行為的刑罰規定。

紀惠容指出，刑法將未成年人間的非強制性性行為入罪，牽引性侵害犯罪防治法等法規，導致學校老師受限於24小時全面強制責任通報規定，一旦發現未成年人疑似性行為即直接通報，使師生信任關係破壞殆盡，進一步造成校園恐性的氛圍。

紀惠容認為，學校性教育內容表淺，青少年遇到情感或性行為問題，不敢向師長、父母詢問或求助，流於同儕間互相詢問或自行上網尋找解決方法，反而容易習得錯誤性認知，或以不適當的方式解決問題，造成危險性行為、無預期懷孕、權勢性交、親密關係暴力等更嚴重的後果。

全國各地檢察署每年偵辦許多未成年間非強制性行為案件，紀惠容則分析，實務上常見少年雙方並無被害感受，卻被迫進入刑事程序，而許多家長覺得唯有走上司法途徑才是為兒女討回公道的方式，卻忽略兒女真正的需求及感受，違反保護未成年人的本意。

勵馨基金會2016年進行＜兩小無猜事件處遇執行之跨國分析比較＞研究，紀惠容指出，美國華盛頓州採「年齡差距條款(age gap provisions)」，在一定年齡差距內直接排除刑責，佛羅里達州、紐約州則透過「羅密歐與茱麗葉法(Romeo and Juliet laws)」，以年齡相近作為積極抗辯理由，可減輕其刑；瑞典則依專業評估，如雙方成熟度夠，年齡差距又不大，檢察官可以直接放棄起訴。

紀惠容表示，以年齡差距條款而言，年齡相近的未成年人間較不會因權力關係造成強迫與剝削，因此若雙方年齡差距不大，且處於較為平等、無懸殊權力差距的關係，法律就不會過度介入；相反的，如果是成年人對未成年人、具有權勢關係的性交(如師生、家內)或對兒少強制性性行為則會積極介入。

紀惠容主張，現行未成年間非強制性行為的刑罰，往往無助於未成年人權益保護，也無益於未成年人建立正確性觀念，建議主管機關參酌其他國家立法例，檢討目前未成年人非強制性性行為之相關刑罰規定，重新規劃有關未成年人之間非強制性性行為的法規與處遇措施，以教育輔導取代訴訟程序、以服務供給取代刑責。

(中時)