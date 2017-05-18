恐怖！藥物過敏竟使皮膚層層落
服藥後產生的過敏症狀，不可輕忽，日前有名婦人因發燒頭疼，看診後服下感冒藥，兩日後全身肌膚一片一片剝落，宛如洋蔥，嚇的家人趕緊送醫，經醫師診斷發現婦人嚴重藥物過敏，導致毒性表皮壞死症，如不妥當處理，嚴重時恐喪命。
大林慈濟醫院外科部黃介琦主任表示，毒性表皮壞死症，會侵犯全身肌膚，包含口腔、眼睛、消化道及泌尿系統；由於該患者後其出現大面積皮膚掉落，露出真皮層，因此治療期間，除了給予抗過敏藥物外，還得保護皮膚不受感染，皮膚脫皮，抵抗力就變弱，若細菌跑進體內，造成感染，沒有妥善處理，可能會引起敗血症而死亡。
大林慈濟醫院外科部黃介琦主任指出，部分的痛風藥、抗癲癇、消炎藥等易引起藥物過敏，輕微的藥物過敏會使人起疹子或眼睛腫，可能會在一天內消失，而嚴重的藥物過敏會出現脫皮、喉嚨痛、氣管收縮甚至是休克死亡！
民眾如果對藥物有過敏反應，應牢記藥物品名或將藥名寫下攜帶，在看病時，告知醫師或藥師，才能確保用藥安全。
(中時電子報)
關鍵字：過敏
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