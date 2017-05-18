陸水下擴軍秀國力 近鄰燒錢爭購潛艇

隨著中國致力打造藍水海軍，擴增潛艦部隊，亞洲鄰國為了自身安全，也紛紛加入這場水下軍備競賽。

五角大廈的分析稱，中國去年擁有62艘潛艇，但打算在2010年以前，擴增為78艘。而IHS詹氏戰艦年鑑（Jane's Fighting Ships）2017年的資料顯示，東協10國擁有16艘潛艇，其中半數在越南。這些鄰國眼見中國野心勃勃的計畫，也急起直追。

據《金融時報》（Financial Times）報導，新加坡國防部指出，在未來8年內，西太平洋區的潛艇數量預料會從200艘，增為250艘。出席新加坡亞洲國際海防展的國防承包商與分析家說，對尋求亞洲航道開放的國家而言，神出鬼沒，擁有強大火力的潛艇構成了挑戰。

然而，「美國利益」（The American Interest）網指出，中國強軍並不單是要威懾鄰國，而是要利用軍備競賽，來拉攏某些鄰國，如決定採購中國潛艇的泰國等。

換句話說，這不僅是在較勁國防工業，也在展現國力。就眼前的狀況看來，亞洲國家向誰採購潛艇，幾乎就跟買潛艇本身一樣重要。例如，一般認為，澳洲去年決定選法國，而不選日本承包商打造潛艇，就是東京吃癟，而北京占了上風。

在澳洲造船廠澳思妥（Austal）負責東南亞軍售的李德（Brett Reed）說，目前亞太區潛艇戰力提高的速度，比世上其他任何地方都快。例如，擁有東南亞最龐大國防預算的新加坡最近就宣布，向德國蒂森克虜伯（ThyssenKrupp）集團採購了兩艘潛艇。

新加坡國防部說，新潛艇除了擁有現代化戰鬥系統外，也將運用能使潛艇更安靜，並能在水下沉潛更久的絕氣推進（Air-Independent Propulsion，AIP）技術。

IHS詹氏（IHS Jane’s）亞太防務總監柏頓（Paul Burton）認為，要是一切按計畫進行，亞洲的潛艇作戰將產生重大變化，而這些發展的共同脈絡，就是追求更現代、戰力更強，也更安靜的潛艇。

上個月泰國軍政府通過軍購案，將以3.93億美元（近120億台幣），向中國買3艘潛艇中的第一艘。由於泰國經濟下滑，加上它並未涉及任何重大的海上爭議，而暹邏灣（Gulf of Thailand）又淺，在這時斥巨資採購潛艇，隨即引起國內廣大的爭議。

但泰國軍政府主張，潛艇不僅能用來自衛，也能用來進行探勘。而澳洲、印度、巴基斯坦，韓國與印尼也都打算，要擴增潛艦部隊，並將部隊現代化。甚至連身為東南亞最貧窮國家之一的緬甸也宣布，只要預算許可，就會採購一艘潛艇。

「我們的鄰國有潛艇，」緬甸副防長明穗（Myint Nwe）這個月說，「那我們也要。」

瑞典防務與安全承包商紳寶（Saab）的休森（Rob Hewson）指出，目前在亞太區的熱門話題，就是擁有能偵察、追蹤，甚至對抗別國潛艇的能力。

而隨著澳洲、印度、巴基斯坦、韓國，印尼與緬甸都在打算擴編或建立潛艇部隊，短期看來，這場水下軍備賽不會有緩和的跡象。而長遠看來，未來亞洲會有更多充滿政治意義的軍售遊說，加上中國與對手都想刺探彼此的軍情，想必也會有更多工業間諜活動，而這都意味著亞洲安全情勢將往一觸即發的路上走。

(中時電子報)