有礙觀瞻且影響水質 烏來露天溫泉遭拆除

烏來露天溫泉已被市府拆除。（高管處提供）

烏來露天溫泉雖是民眾免費泡湯勝地，但近年違法搭設棚架造成景觀雜亂，沐浴後髒水更流進溪水，影響水質，新北市高管處上月公告封閉拆除已屆滿時間，高管處迅速拆除棚架，並提醒民眾勿再以身試法。

高管處表示，露天溫泉區是南勢溪河川區域範圍內，未經申請許可擅自挖掘、搭設棚架圍籬等行為，已違反水利法，且露天溫泉出入口處先前已設置本河段相關禁止行為公告，但有民眾不予理會、不顧安危，無論天候變化仍然從事危險跳水、游泳行為，颱風或豪雨時還有民眾泡湯不願離開，2015年至少發生二起泡湯民眾死亡事件。

高管處呼籲，河川區域內違法施設建造物、挖掘溫泉池等行為，除已違反水利法可依法處分科罰外，亦涉及竊占等刑事責任，呼籲民眾不要以身試法。

(中時)