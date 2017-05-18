四尊神像失竊 神明指示竊嫌出沒地點找回
古坑鄉東和村廣濟宮報廟內神像日前遭竊，媽祖指示竊嫌在斗南及虎尾等地流竄，果真抓到竊嫌，找回被丟在農田水溝失竊的蓮花子、太子、劍童、印童等4尊神像。
竊嫌是一名31歲有竊盜、詐欺、毒品時前科的男子，本月七日白天10點多因缺錢買毒品，把車牌號碼用膠帶變造，變造數字及英文號碼後，騎到古坑鄉東和村廣濟宮內竊取神像4尊。
神像失竊期間，廣濟宮信徒向主神媽祖娘娘祈求指點迷津，希望能早日逮捕竊嫌。經主委們向神明祈求後，媽祖指示竊嫌於斗南及虎尾等地流竄。
廣濟宮主委請委員們及友人在上述地點留意，果然在虎尾鎮林林路與工專路口發現並攔下蔡嫌，廟方立即請東和派出所線上警力查捕。
蔡姓竊嫌落網後坦承因缺生活費，所以變造車牌號碼至廣濟宮內竊取神像欲變賣，卻發現神像非銅製無法變賣，即隨機丟棄於農田水溝。
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(中時)
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