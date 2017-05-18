5月18日中視午間新聞速速報
疑家族糾紛 妹遭兄斬首陳屍飲料店外
高雄苓雅區一家飲料店旁今驚傳砍頭命案！警方表示，地點位在高雄市福德三路上一家飲料店，疑似是家族糾紛，哥哥砍殺妹妹，妹妹頭顱掉在馬路邊，民眾驚嚇不知所措，哥哥犯案後躲在屋內，現場警方持木棍，與嫌犯溝通中。
不堪輿論?遭網友控狼師 兩天後輕生
新北市一名許姓理化補教名師，遭一名高三女學生指控，他猥褻一名國二女學生被判刑後1個月，竟還對這名高三女學生性侵。沒想到po文2天後，許姓名師就被發現輕生身亡。
快檢查!黑心貿易商改效期 賣過期正露丸
新北市一家貿易商，私自竄改藥品標籤，販售過期腸胃藥，衛生局下午前往三重"中榮貿易公司"稽查，發現公司自行印製的外包裝，和原廠包裝不同，還竄改有效期限，其中包含著名的"極品正露丸""極東正露丸"等藥品，已經過期三年，卻還對外持續販售。
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(中時電子報)
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