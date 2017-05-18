參選宜蘭縣長？ 吳澤成：沒想過
宜蘭縣代理縣長吳澤成今天首度到宜蘭縣議會接受施政總質詢，第一個質詢的民進黨縣議員吳宏謀，開頭就問吳澤成是否有意續任縣長（投入明年縣長選舉）？吳澤成表示，他只想把事情做好，對於參選縣長一事，真的是沒有想過。
前宜蘭縣長林聰賢在今年2月初接掌農委會主委，副縣長吳澤成臨危授命接下代理縣長，他行政經歷豐富，人脈豐沛，加上做事認真、實在、公正，地方民代不分藍綠，對他都相當敬重，少有怨言批評，因此即使綠營已有多人表態要角逐縣長寶座，吳澤成本身也並未對參選一事鬆口，但他始終都被外界視為大黑馬，更傳出已有不少人力拱他參選。
今天吳澤成到縣議會接受施政總質詢，排在質詢首位的民進黨議員吳宏謀直截了當地他有沒有意願續任宜蘭縣長，但吳澤成依舊守口如瓶，強調他只想把事情做好，沒有想到選舉的事情，一生都是公務員。
吳澤成說，現在台面上要爭取、想要參選宜蘭縣長的人才很多，但他個人並沒有想過這個問題，一生擔任公務員，想的都是「把今天的事情做好」，至於參選宜蘭縣長，真的沒有想過。
(中時)
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