中央通訊社小金庫問題 預算微凍一千萬

中央通訊社究竟有沒有「小金庫」？立法院教育文化委員會今天繼續處理文化部主管預算解凍案，立委要求調查報告，文化部部長鄭麗君表示，文化部立場對中央通訊社「秉公處理」，「調查結果的確有帳務問題，新聞從業人員的確有領取，但新聞從業人員領據就已經違法。」但社長樊祥麟堅稱並無不法，立委陳學聖則認為應該在調查之後再給予解凍，最後預算微凍一千萬。

社長樊祥麟表示，中央社的確有發放個人獎金跟團體獎金，這並非小金庫，獎金也的確有領取，領取之後有由編政組保管，「文化部認為行銷辦法過度解釋，我們在過程中調整，沒有任何不法，或者進入誰的口袋。」

文化部已經要求董事會修正獎金辦法，將違反財務處理原則的部分重新修訂，處置之後則要徹底檢討。

至於兩億退休準備金的提撥，鄭麗君表示，文化部積極介入中央社與台北市勞工局的協調，中央社原希望能處分土地等財產，解決提撥金問題，但文化部認為本屆董事會任期只到六月底，最後一到兩個月不適宜處置財產，目前積極協調中。

(中時)