中央通訊社小金庫問題 預算微凍一千萬
中央通訊社究竟有沒有「小金庫」？立法院教育文化委員會今天繼續處理文化部主管預算解凍案，立委要求調查報告，文化部部長鄭麗君表示，文化部立場對中央通訊社「秉公處理」，「調查結果的確有帳務問題，新聞從業人員的確有領取，但新聞從業人員領據就已經違法。」但社長樊祥麟堅稱並無不法，立委陳學聖則認為應該在調查之後再給予解凍，最後預算微凍一千萬。
社長樊祥麟表示，中央社的確有發放個人獎金跟團體獎金，這並非小金庫，獎金也的確有領取，領取之後有由編政組保管，「文化部認為行銷辦法過度解釋，我們在過程中調整，沒有任何不法，或者進入誰的口袋。」
文化部已經要求董事會修正獎金辦法，將違反財務處理原則的部分重新修訂，處置之後則要徹底檢討。
至於兩億退休準備金的提撥，鄭麗君表示，文化部積極介入中央社與台北市勞工局的協調，中央社原希望能處分土地等財產，解決提撥金問題，但文化部認為本屆董事會任期只到六月底，最後一到兩個月不適宜處置財產，目前積極協調中。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。