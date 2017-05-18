老字號蝦味先涉以過期原料製成，雄檢指示現場封存。（曹明正翻攝）

老字號蝦味先涉以過期原料製成，蘇姓廠長等7人辯稱「不小心」。（曹明正翻攝）

過期原料製成蝦味先 裕榮食品涉詐欺

老字號餅乾「蝦味先」涉以過期原料製成產品對外販售，製造商裕榮食品公司在大寮工廠17日遭高雄地檢署搜索，初步統計已售出250萬包，蘇姓廠長等7人辯稱「不小心」，檢方訊問後全部請回，但仍將釐清是否有詐欺犯意。

檢方搜索後發現裕榮食品確有使用已逾期1至3年的無水檸檬酸、柴魚粉等，製成泡菜、墨西哥煙燻、日式照燒、蜜烤魷魚等口味的蝦味先，其中柴魚粉保存期限僅至2014年5月，過期將近3年。

檢方另發現，裕榮食品還將過期的紅麴粉拿來做為旗下生技公司代工生產的「發芽大豆養生粉」對外販售。

經統計，已過期原料製成的蝦味先約有250萬包，若以每包15元計，獲利約3750萬元，檢方搜索後已指示高巿府衛生局人員行政封存已扣獲的過期原料及問題產品共2371公斤。

衛生局強調，依食品安全衛生管理法第15條規定，食品逾有效日期者，不得製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列，違規者可罰6萬元以上2億以下罰鍰。

(中時)

裕榮公司逾期的柴魚粉原料。（高市衛生局提供）

裕榮生技公司代工發芽大豆養生粉。（高市衛生局提供）

查封裕榮公司二樓作業區。（高市衛生局提供）