怕遺忘刷存在感？黃安談若成為「豬哥亮」要「痛快」
「台獨剋星」黃安，過去除了舉報周子瑜、NONO等藝人是台獨份子，更痛批台灣政治局勢，讓台灣民眾對此行徑相當不滿，不過久未在微博發文的他，似乎擔憂被眾人所遺忘，立刻對「豬哥亮離世」此新聞，發表獨特見解。
黃安微博寫道，「台灣主持天王猪哥亮死了幾天了，留下債務以及一堆未實現的計畫，真是佛家所說的：一息尚存千般用，一朝無常萬事休」，不過話鋒一轉，先是感嘆自己從青春期活到更年期，接著引用名言「昨日不可留、明日不可追」道出心境，並表示大病痊癒後，對所有事情都已看開，並說道「不留隔日仇、不看礙眼人、醉眼看人間、笑眼觀自己」，因此公開說出要是有一天自己「豬哥亮」了，要告訴自己：「痛快」，似乎對生死看得相當開。
(中時電子報)
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