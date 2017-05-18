一銀盜領案 3外籍嫌犯二審改判4年6至10月徒刑

高等法院審理一銀ATM盜領案18日二審宣判，被告潘可夫（中排左起）、安德魯、米海爾分別改判4年6月、4年10月及4年8月徒刑。（黃世麒攝）

高等法院審理一銀ATM盜領案18日二審宣判，被告潘可夫（左起）、安德魯、米海爾分別改判4年6月、4年10月及4年8月徒刑。（黃世麒攝）

台版「瞞天過海」一銀ATM盜領案，台北地院將拉脫維亞籍嫌犯安德魯、羅馬尼亞籍的米海爾、摩爾多瓦籍的潘可夫各判刑5年，高院今審結將3人略減刑度，各改判4年6月到4年10月不等刑期。

本案是國際組織犯罪集團入侵台灣，該集團依任務分為「駭客組」、「車手組」及「銷贓組」。「駭客組」去年5月從美國、俄羅斯、羅馬尼亞等地伺服器向一銀倫敦分行進行攻擊，其中瑞士突破防火牆成功達陣，隨後入侵一銀內部網路，在自動提款機內植入程式碼，再以遠端遙控派人來台盜領。

去年6月30日，該集團派人前往西門分行測試，確認可自遠端遙控ATM吐鈔。以巴比為首的15人車手組，再自去年7月8日起陸續來台，並在同月10日凌晨起分6組分頭盜領，安德魯等7名銷贓組成員則自7月9日陸續抵台，後因車手提款時曝光，檢警陸續查獲。

(中時)