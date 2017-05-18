搭雙B、享頭等艙優質服務 豪華多元計程車試營運上路
為了提升計程車服務品質及滿足消費者需求，台灣大車隊突破傳統計程車營運模式，創造計程車服務的新價值，開拓多元及創新的服務內涵，今（十一）日宣佈，台灣大車隊豪華多元化計程車試營運上路，將要帶給消費者前所未有的全新搭車體驗。
台灣大車隊豪華多元化計程車，共有豪華型（進口轎車）、九人座與舒適型（轎車與休旅車）三款，車資費率在平日分別為一般計程車1.6倍，1.4倍與1倍，在試營運期間，舒適型車款全時段車資費率為1.0倍，豪華型車款全時段車資費率為1.2倍，九人座車款全時段車資費率為1.2倍。
未來豪華多元化計程車營運模式，由叫車，司機接案，付款，全部在APP完成，乘客只要打開台灣大車隊55688 APP，點入豪華車後，依照流程就可以開始叫車，一指搞定，非常方便。
除了結合智慧與科技化，台灣大車隊多元化計程車以頭等艙服務的概念為出發點，每位司機都經過嚴格篩選，自上千名的備選名單中，經過筆試性向測試，面試確認服務態度，最後才有機會進入多元化計程車團隊；司機們也接受專業禮儀訓練，並嚴格要求司機遵守最高的633服務準則，包括六大駕駛人準則、安全三原則、貼心三原則等，希望提供乘客全新體驗。
另外，豪華多元化計程車也納入各類不同領域及專業司機的加入，如：特勤管家、資深導遊及服裝設計師，並成立了達人菁英團隊，期待透過不同背景的司機加入，提昇多元化計程車的服務品質。
豪華多元化計程車透過55688台灣大車隊APP叫車，點選豪華車即可叫車，APP提供乘客叫車駕駛人、叫車基本資訊、車輛定位及行車軌跡、預估車資、乘車評價機制、電子支付等多元化的乘車服務。
．豪華多元計程車收費方式
試營運期間，舒適型車款全時段車資費率為1.0倍，豪華型車款全時段車資費率為1.2倍，九人座車款全時段車資費率為1.2倍。
(中時電子報)
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