男修車摔倒躺草叢11小時 巡邏警發現緊急送醫

桃園市新屋區17日有1名男子因骨刺疼痛難耐躺在路邊11小時被警方發現。(賴佑維翻攝)

住新北市新店區47歲彭姓男子17日凌晨駕車從住家到新竹探視雙親，途中行經台61快速道路永安漁港附近遇到車輛爆胎，獨自1人下車換胎，但卻因罹患骨刺疼痛難耐，摔倒路旁草叢動彈不得，躺了11個小時後，楊梅警方巡邏發現，才趕緊通知送醫。

楊梅警分局永安派出所副所長廖經煒、警員郭學謙17日下午巡邏，行經上述路段發現該故障車輛起初不以為意。直到再次路過卻發現可疑。下車查看才發現彭男倒臥路邊草叢許久，奄奄一息，趕緊通知救護車將彭男送醫。

(中時)