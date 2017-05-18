用「中華民國」簽和平協議 郝問柱：去年怎沒問習近平？

國民黨主席選戰倒數48小時，兩岸論述屢成焦點，現任主席洪秀柱稱未來要與對岸簽署和平協議，是以「中華民國政府」名義和對岸政府洽簽，兩岸政府互相簽訂，洪秀柱更反問質疑的郝龍斌，他認為不可能，「連試都不試、談都不談，怎麼知道不可能？」

郝龍斌在接受媒體專訪時回應，就算在國民黨執政的時候，也沒有辦法用中華民國名義出席WHA，「現在談兩岸和平協議可以用中華民國嗎？」「如果可以，洪主席去年見習近平主席的時候，就可以提出來試試看啊？為什麼沒有提？」

郝龍斌稱，他每次到大陸，不管見到多高層次的大陸領導人，都會當面強調一件事情：「兩岸要和平穩定，中華民國是兩岸最好的連結，要尊重中華民國存在的事實，才能讓兩岸和平穩定發展。」

郝龍斌接受中天新聞台「新聞深喉嚨」專訪，將於18日晚間8點50分播出。受訪中談到國家政策，郝龍斌指出，國民黨核心理念兩個，是捍衛中華民國、堅決反台獨！他強調，國民黨沒有人主張台獨，黨的兩岸關係方向是正確的，內部不應該再談統獨問題，造成紛擾，削弱自己的力量。

郝龍斌也質疑洪秀柱所稱，在「一中同表」下談兩岸和平協議的可行性，「同表可以表中華民國嗎？」，「兩岸和平協議可以用中華民國來簽嗎？」郝龍斌強調，「一中同表」沒有尊重中華民國存在的事實，也會消減中華民國。

對於外界認為，國民黨應有新論述取代「九二共識」，郝龍斌指出，「共識」兩字不是單純去創造出一套新想法，結果可能反而導致「台灣內部沒共識、兩岸沒共識、甚至黨內也有爭議」，「如此對兩岸關係無助益」。

他強調，要發展共識，必須是國民黨先沒有爭議，台灣內部民眾有共識，再來兩岸間有共識，如果沒有這些的前提，目前「九二共識、一中各表」，還是維持兩岸和平穩定最有效的方式。

當選後會推動國共論壇嗎？郝龍斌指出，國共論壇是建立多年、兩岸有互信的平台，他始終主張，不論在朝或在野，國共論壇都應維持，但要強化解決問題的實質功能，去除買辦的負面形象。

他強調，當選黨主席第一件要做的事是，要求和對岸協商，國民黨派代表、成立辦事處，就兩岸民生、人權、經貿等事務，建立兩岸溝通管道，保障台灣民眾的權益與福祉。

談到統一問題，郝龍斌指出，如果將來大陸經濟自由化、政治民主化，在對等尊嚴前提下，可以討論統一的問題，但前提是，統一沒有時間表、也不是「被統」；而是兩邊對等友善、坐下來談未來合作的可能、統一的可能，「現在最好的狀況，還是維持現狀」。

(旺報)