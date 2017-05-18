與俄掛勾醜聞不斷 川普提前下台賭盤投注額增

川普17日步出空軍一號。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)自上周迅速開除了FBI局長柯米(James Comey)之後，和俄國聯繫的醜聞不斷擴大，而消息傳出不久後，隔岸觀火的英國博弈公司對於「川普沒有辦法做完四年任期」的賭盤投注額增加，類似的賭盤賠率也因此大跌，這都是賭博界認為事件發生的機率大大提高的表現。

英國博彩公司Betfair表示，當川普開除柯米的消息傳出，外界質疑川普此舉是在掩蓋他的競選陣營和俄國勾結證據，醜聞不斷的情況下，幾個小時之內，賭盤的投注金額瞬間增加了5,000英鎊(約新台幣20萬元)，川普做不完四年的賠也跌至6賠5，表示有55%機率他會提早下台，至於「川普在今年會下台」的賠率也跌為5賠12，表示有27%機率會發生。

另一家博弈公司Ladbrokes對於「川普四年任期內，遭彈劾或辭職下台」的賭盤的賠率也跌至5賠4，該公司的發言人布里姬(Jessica Bridge)也表示，這些現象顯示，人們認為川普提前下台的機會增高及將會提早發生，這與川普的醜聞不斷有關，特別是這兩周來外界對川普干預司法獨立的質疑逐漸升高。

(中時電子報)