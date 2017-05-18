NBA》14年來唯一！詹皇連7場季後賽得分破30
要用什麼形容詞，才足以形容「小皇帝」詹姆斯今年季後賽的強大呢？在18日攻下38分後，詹皇已經連7場季後賽得分突破30大關，上次做到的人是2002-03年球季的「俠客」歐尼爾，等於詹皇做到過去14年從來沒人做到的事！
這也是詹姆斯生涯遭遇塞爾提克，第17場季後賽得分破30，這項紀錄排在史上第4，僅次於傑瑞魏斯特(25)、張伯倫(20)與艾爾金貝勒(18)等傳奇球星，直接宣告詹皇是現役球員當中，打塞爾提克最順手的第1名好手。
詹姆斯同時打破自己1項不太光榮的紀錄，在過去詹皇所屬球隊，季後賽系列戰首役在客場作戰的生涯累積戰績是1勝10敗，先前唯一1次在季後賽系列戰首役客場贏球，是2015年5月21日騎士擊敗老鷹，如今詹皇也打破魔咒了。
只能說今年季後賽的詹姆斯，已經進化到「生化人」的境界，前兩輪場均34.4分、9籃板與7.1助攻的他，幾乎對方派出誰來守他都一樣，如今塞爾提克看來也毫無對策，詹皇似乎早把目標鎖定在連霸上面了。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。