NBA》14年來唯一！詹皇連7場季後賽得分破30

詹姆斯已經連7場季後賽得分破30了。(美聯社)

要用什麼形容詞，才足以形容「小皇帝」詹姆斯今年季後賽的強大呢？在18日攻下38分後，詹皇已經連7場季後賽得分突破30大關，上次做到的人是2002-03年球季的「俠客」歐尼爾，等於詹皇做到過去14年從來沒人做到的事！

這也是詹姆斯生涯遭遇塞爾提克，第17場季後賽得分破30，這項紀錄排在史上第4，僅次於傑瑞魏斯特(25)、張伯倫(20)與艾爾金貝勒(18)等傳奇球星，直接宣告詹皇是現役球員當中，打塞爾提克最順手的第1名好手。

詹姆斯同時打破自己1項不太光榮的紀錄，在過去詹皇所屬球隊，季後賽系列戰首役在客場作戰的生涯累積戰績是1勝10敗，先前唯一1次在季後賽系列戰首役客場贏球，是2015年5月21日騎士擊敗老鷹，如今詹皇也打破魔咒了。

只能說今年季後賽的詹姆斯，已經進化到「生化人」的境界，前兩輪場均34.4分、9籃板與7.1助攻的他，幾乎對方派出誰來守他都一樣，如今塞爾提克看來也毫無對策，詹皇似乎早把目標鎖定在連霸上面了。

(中時電子報)