槍枝放包包心虛 見警轉頭被盤查遭逮

桃園市平鎮警分局18日巡邏時，意外查獲1把改造手槍。(賴佑維翻攝)

設籍高雄市25歲的詹姓男子，18日凌晨帶著1把改造90手槍到桃園市平鎮區龍岡找人，卻在貿東路上遇見龍岡派出所員警，詹男見警心虛竟轉身就走，員警見詹男行跡可疑，立即上前盤查，竟意外起出改造手槍及子彈。

平鎮警分局副分局長林東星表示，建安派出所所長鄭榮捷於18日凌晨1時許，帶班巡邏經過平鎮區貿東路時，發現25歲的詹姓男子獨自在寂靜的巷弄內走動，警方遂調轉機車車頭向該男子騎去，詹男見警方向他靠近，竟立即轉身，所長鄭榮捷發覺有異，上前將詹男攔下。

鄭榮捷發現詹男神情慌張，對警方的盤問也支吾其詞，所長鄭榮捷見詹男死抓著身上的一個包包，直覺可能藏有毒品，要求詹男受檢，但詹男卻從包包中拿出一把改造90手槍，員警當下立即掏槍警戒，並喝令詹男趴下，經仔細搜查後，詹男的包包內除了改造手槍外，還有6發改造子彈。

詹男供稱槍枝是2個月前高雄愛河邊撿到，拿來防身而已，警方訊後，將這名詹姓男子依違反槍砲彈藥管制條例罪嫌移送法辦。

(中時)