苗警科偵隊招兵添利器 宣示迎戰科技犯罪
苗栗縣警察局刑警大隊科技犯罪偵查隊及鑑識科指紋遠端工作站，18日上午揭牌後投入治安工作，廣發英雄帖招兵買馬並添購最新科技設備，宣示迎戰手法日新月異且多元化的科技犯罪，警局也邁入「科技建警」新紀元。
曾應邀在桃園國際機場演出的後龍成功國小合唱團，演唱2首越南語歌曲，另安排駭客入侵銀行被警查獲的行動劇後，縣長徐耀昌率同立委徐志榮夫人王慧珍，縣議員鄭碧玉、謝芳紋及邱鎮軍等人，一起揭牌啟動科偵系統。
局長金浩明指出，為迎戰科技犯罪，警局已招兵買馬強化科偵隊陣容，另由縣府追加預算262萬元採購各項科技器材，全面競賽科技偵防能量與技巧。在此之前，科偵隊已協助各單位偵辦重要刑案屢建奇功。
徐耀昌等人於揭牌後，參觀新添購的科技設備，包括以色列開發造價數十萬元的手機鑑識系統，美國IBM開發視覺化分析軟體，反偷拍、反監聽相關設備，鑑識科長李國屏與科偵隊長彭志翔詳細解說各項器材功能與效益。
(中時)
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