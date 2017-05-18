MLB》凶！洋基打爆自責分率王
大聯盟自責分率王、皇家左投瓦加斯(Jason Vargas)，今在主場迎戰洋基，沒想到被狂轟爛炸，先發4局，被敲含3分炮的7安，狂丟6分。加上中職前洋投莫伊蘭(Peter Moylan)中繼放火，投1局丟4分，終場皇家7比11不敵洋基。
瓦加斯前3局只失1分，第4局被洋基8棒、中外野手席克斯(Aaron Hicks)敲出3分炮、第7轟，這局丟5分。瓦加斯主投4局丟6分，吞下第2敗(5勝)，自責分率從賽前的1.01，暴增到2.03。
洋基皮內達(Michael Pineda)先發6局，挨2發全壘打，共丟4分，摘下第4勝(2敗)，自責分率3.42。皇家9局下試圖反撲，靠5安扳回3分，追成7比11，洋基推貝騰塞斯(Dellin Betances)才終結比賽。洋基24勝13敗，暫居美東龍頭。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。