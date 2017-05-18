MLB》凶！洋基打爆自責分率王

中時電子報
／綜合報導
瓦加斯
賽前自責分率1.01的瓦加斯，先發4局狂丟6分。(美聯社)

大聯盟自責分率王、皇家左投瓦加斯(Jason Vargas)，今在主場迎戰洋基，沒想到被狂轟爛炸，先發4局，被敲含3分炮的7安，狂丟6分。加上中職前洋投莫伊蘭(Peter Moylan)中繼放火，投1局丟4分，終場皇家7比11不敵洋基。

瓦加斯前3局只失1分，第4局被洋基8棒、中外野手席克斯(Aaron Hicks)敲出3分炮、第7轟，這局丟5分。瓦加斯主投4局丟6分，吞下第2敗(5勝)，自責分率從賽前的1.01，暴增到2.03。

洋基皮內達(Michael Pineda)先發6局，挨2發全壘打，共丟4分，摘下第4勝(2敗)，自責分率3.42。皇家9局下試圖反撲，靠5安扳回3分，追成7比11，洋基推貝騰塞斯(Dellin Betances)才終結比賽。洋基24勝13敗，暫居美東龍頭。

(中時電子報)

慶祝
洋基8棒席克斯(右)敲出3分炮，和隊友慶祝。(美聯社)
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關鍵字：洋基皇家瓦加斯
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