鼓山警分局5／23擴大治安座談 現場臉書將直播

鼓山警分局5月23日擴大治安座談，現場臉書將直播。（警方提供）

高巿警鼓山分局將於5月23日晚間7時，在鼓山區中華一路45號「 聯合活動中心」舉辦擴大治安座談會，分局長林新晃親自主持，警察局長陳家欽也會到場，針對市民關心的詐騙、毒品及交通安全議題面對面溝通，邀請在地明誠里及鄰近各里民朋友「 厝邊頭尾、阿公招阿嬤、樓頂招樓腳、少年朋友做伙來」共襄盛舉。

警方表示，屆時現場將全程透過臉書直播，歡迎大家於線上收看並提出建言，詳情可持續關注鼓山分局臉書粉絲專頁。

(中時)