司改會議討論性侵案件 紀惠容等人出席

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

司改國是會議第5分組第6次會議18日舉行，由資深媒體人梁永煌擔任召集人。（黃世麒攝）

司改委員、勵馨基金會執行長紀惠容出席。（黃世麒攝）

司改委員、基隆地方法院主任調查保護官王以凡出席。（黃世麒攝）

司改委員、家事律師賴芳玉出席。（黃世麒攝）

司改國是會議第5分組第6次會議18日舉行，由資深媒體人梁永煌擔任召集人，討論電子腳鐐逃犯與性侵害被害人訴訟參與權等議題。

(中時)