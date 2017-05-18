借錢買毒不成 男子竟向學弟開4槍
缺錢買毒，向學弟借錢不成開4槍！花壇鄉燒烤店昨晚8時許發生槍擊案，鄭姓男子向經營燒烤店的39歲劉姓學弟借錢買毒不成，發生爭執，鄭竟持槍憤而持槍朝老闆射擊，開4槍，一槍貫穿被害人左右大腿，送醫後幸無生命危險。行兇鄭還有家暴前科，居無定所，警方循線追緝中。
彰化警分局偵查隊長鐘政邦表示，行兇鄭姓男子是被害人大一屆的國中學長，染上毒癮，三不五時，缺錢就來向老闆借錢買毒，還常搭計程車來吵，都是學弟付車資、借錢打發，昨晚8時許，再度開車前往位在花壇鄉學前路的劉姓被害人開設的海產店要借錢。
劉勸學長醒醒，不戒毒就毀一生，不願再借錢了，鄭毒癮發作，就是要錢，最後爆發激烈爭吵，鄭兇性大發，竟憤而拿出預藏得手槍，朝學弟射擊4槍，其中一槍貫穿雙腿，劉倒臥血泊，鄭眼見事情鬧大了，開車逃逸，被害人中槍後躲回店內並報警送秀傳醫院急救，沒有性命危險。
彰化警分局調查，劉是花壇本地人，還有家暴的前科，家人也受不了他吸毒亂性，已經斷絕來往了，劉的弟弟說，已經1年多沒回家，目前居無定所，警方循線追緝中。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。