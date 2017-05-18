借錢買毒不成 男子竟向學弟開4槍

花壇鄉燒烤店昨晚8時許發生槍擊案，鄭姓男子向經營燒烤店的39歲劉姓學弟借錢買毒不成，連開4槍。（吳敏菁翻攝）

花壇鄉燒烤店昨晚8時許發生槍擊案，鄭姓男子向經營燒烤店的39歲劉姓學弟借錢買毒不成，連開4槍。（吳敏菁翻攝）

缺錢買毒，向學弟借錢不成開4槍！花壇鄉燒烤店昨晚8時許發生槍擊案，鄭姓男子向經營燒烤店的39歲劉姓學弟借錢買毒不成，發生爭執，鄭竟持槍憤而持槍朝老闆射擊，開4槍，一槍貫穿被害人左右大腿，送醫後幸無生命危險。行兇鄭還有家暴前科，居無定所，警方循線追緝中。

彰化警分局偵查隊長鐘政邦表示，行兇鄭姓男子是被害人大一屆的國中學長，染上毒癮，三不五時，缺錢就來向老闆借錢買毒，還常搭計程車來吵，都是學弟付車資、借錢打發，昨晚8時許，再度開車前往位在花壇鄉學前路的劉姓被害人開設的海產店要借錢。

劉勸學長醒醒，不戒毒就毀一生，不願再借錢了，鄭毒癮發作，就是要錢，最後爆發激烈爭吵，鄭兇性大發，竟憤而拿出預藏得手槍，朝學弟射擊4槍，其中一槍貫穿雙腿，劉倒臥血泊，鄭眼見事情鬧大了，開車逃逸，被害人中槍後躲回店內並報警送秀傳醫院急救，沒有性命危險。

彰化警分局調查，劉是花壇本地人，還有家暴的前科，家人也受不了他吸毒亂性，已經斷絕來往了，劉的弟弟說，已經1年多沒回家，目前居無定所，警方循線追緝中。

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(中時)