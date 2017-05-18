囚禁女子剃光頭當性奴 惡男判刑17年7月定讞

宜蘭縣男子魯韋頡前年因覬覦1名妙齡女子美色，竟將她囚禁3個多月，期間他夥同2名小弟，對她性虐、綑綁、毆打、剃光頭等，他還向她的父親索討45萬元，最高法院痛斥魯男犯後沒有悔意，今日將他依加重強制性交等罪判刑17年7月確定。

判決指出，被害女人在友人聚會時認識38歲的魯男，她因年輕貌美，魯男起色心，他向對方誆稱「道上傳是妳檢舉販毒，要追殺妳」，然後以此理由要求她與之同住，他甚至多次求歡，但都遭她拒絕，她把過程記在筆記本，還寫「魯男是變態、魔鬼」。

2014年11月，魯男發現她筆記本的內容後大為生氣，竟找小弟一起以電擊棒、電線痛毆她，將她軟禁3個月多期間，然後多次性侵、拍裸照、綑綁控制她，甚至將她的頭髮、陰毛等全部剃光加以羞辱。

隔年2月，魯男強逼女子簽下偷竊魯男財物的不實切結書，她的父親因此代為賠償45萬元，女子逃出魔爪後仍害怕不敢報案，檢警接獲檢舉展開偵查，將魯男逮捕並起獲制式霰彈槍及改造槍枝等。

高院審理後認為，魯男犯後僅坦承部分犯罪，甚至辯稱遭人誣陷，沒有真摰反省與悔意，且未賠償被害人損失，難認犯後態度良好，將他判刑17年7月併科罰金4萬元，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)