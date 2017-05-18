撮合林志玲言承旭？ 小S說...

林志玲和言承旭兩人隔空喊話，戀情備受矚目。（圖／本報系資料照片）

林志玲和言承旭這對昔日戀人感情糾葛14年，分分合合傳聞不段，林志玲之前被問是否復合，表示「要看對方怎麼想」，言承旭日前出席為富邦悍將棒球隊擔任開球時，則回應「應該問她吧！要看她的態度啊。」雙方隔空喊話，而林志玲的好姊妹小S被問到是否撮合林志玲和言承旭，她也做出回應。

被問到是否撮合林志玲和言承旭，小S也做出回應。（圖／愛奇藝提供）

林志玲面對感情狀態抱持順其自然，不過戀情總是備受矚目，小S昨出席《姐姐好餓》開播記者會，被問到林志玲和言承旭是否有望復合，小S表示，自己不太清楚林志玲和言承旭關係，她不會多說、插手，「畢竟感情是她（林志玲）自己的事、她感受最深」

現在林志玲與言承旭彼此隔空喊話，那會不會趁機撮合兩人？小S說：「萬一撮合後，兩人不合，那我不就白撮合了嗎」，並進一步指出，她會希望介紹不錯的人選給她，讓林志玲試試看。

(中時電子報)