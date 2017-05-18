宋慧喬遭威脅潑硫酸 兇手竟是他！
宋慧喬因和宋仲基因合作演出《太陽的後裔》，她更因此站穩一線女星地位，不過她也因為名氣過大，過去還曾經收到恐怖威脅，遭勒索約650萬台幣，否則就會對她潑硫酸，此事近日又重提，還是讓許多人相當震驚。
韓國近日節目《聽到傳聞》中，就重提了宋慧喬遭威脅舊事，2005年正逢宋慧喬出道9年，不過她的母親收到一封匿名信，當時她被威脅要支付約650萬台幣的金額，更表示若不從，就會用硫酸潑向宋慧喬與媽媽，讓宋慧喬當下壓力大到不和外界聯絡。
不過在經過警方調查後，抓出兇手就是宋慧喬前經紀人，由於當時他沒向公司申報宋慧喬拍攝雜誌封面的費用，他最後被公司開除，據悉當時他生活困苦才會冒險犯案，最後他被告入獄，判刑10個月；儘管舊事又被重提，可不少新生代年輕網友聽聞後還是相當震驚。
(中時電子報)
關鍵字：宋慧喬、
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