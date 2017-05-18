酒後起口角互毆　刈包店老闆持鐵槌打死員工

刈包店黃姓老闆與林姓男員工兩人酒後起口角互毆，黃老闆持鐵槌殺死員工。（陳淑芬翻攝）

中市昨天凌晨傳出刈包店黃姓老闆持鐵槌殺死林姓男員工，兩人酒後起口角互毆，黃男持鐵槌打死林男，事後，向警方報案，員工身體有異狀死在店內，警方到場發現有血跡等諸多疑點追查，黃老闆才坦承殺死員工，依殺人罪嫌移送法辦。

台中市第三警分局立德派出所昨天晚間接獲47歲的阿賢烤肉刈包店黃姓老闆報案，指稱有1名林姓員工身體有狀況，死在店內，警方獲報到場調查，發現不但死者頭部有外傷、現場有血跡，且有整理過的跡象，進一步追查，黃老闆才坦承犯案。

黃老闆指稱，兩人昨天清晨6時許酒後返回店內，因為談起過去的細故恩怨而起口角互毆，他持鐵槌、林男拿辣椒醬的玻璃瓶互打，沒想到他憤而將林男打死了。

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(中時)