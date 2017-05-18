酒後起口角互毆 刈包店老闆持鐵槌打死員工
中市昨天凌晨傳出刈包店黃姓老闆持鐵槌殺死林姓男員工，兩人酒後起口角互毆，黃男持鐵槌打死林男，事後，向警方報案，員工身體有異狀死在店內，警方到場發現有血跡等諸多疑點追查，黃老闆才坦承殺死員工，依殺人罪嫌移送法辦。
台中市第三警分局立德派出所昨天晚間接獲47歲的阿賢烤肉刈包店黃姓老闆報案，指稱有1名林姓員工身體有狀況，死在店內，警方獲報到場調查，發現不但死者頭部有外傷、現場有血跡，且有整理過的跡象，進一步追查，黃老闆才坦承犯案。
黃老闆指稱，兩人昨天清晨6時許酒後返回店內，因為談起過去的細故恩怨而起口角互毆，他持鐵槌、林男拿辣椒醬的玻璃瓶互打，沒想到他憤而將林男打死了。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。