亞青少田徑賽》中華小將出征泰國 目標6金

第二屆亞青少田徑賽預定20日在泰國曼谷舉行，中華隊18日信心滿滿的出征，目標鎖定6金。(黃邱倫)

經過一周集訓備戰後，中華田徑小將18日帶著滿滿信心遠征泰國，準備參加20-23日在曼谷舉行的第二屆亞洲青少年田徑錦標賽，新北市田徑委員會主委吳清標擔任此次領隊，中華田協秘書長王景成在桃園機場與代表隊合照時表示，上屆中華隊拿下4金，本屆陣容更加齊全，目標鎖定6金，希望所有選手能夠全力以赴為國爭光。

第二屆亞青少田徑賽即將在泰國曼谷登場，中華隊組成黃金教練團，期勉能夠突破首屆4金紀錄。(黃邱倫)

此次代表隊共計11位教練、32位選手、2位管理與2為防護員，組成歷來青少年最大的代表隊，10日起在台北市大同高中展開集訓，由邱為榮擔任總教練，由各單項教練分層負責指導。

雖然只有短短的7天時間，但選手們無不用心練習，教練們也盡其所能地拿出絕學來指導。王景成說，這次組團參賽，期勉代表隊能拿出團隊精神，尤其是許多第一次出國的小朋友更要注意自身安全，以愉悅的心情參賽，再以最豐收的成果回台。

中華隊上屆獲得四面金牌分別是男子100公尺、200公尺、撐竿跳高與鉛球。邱為榮表示，本屆參賽選手都擁有上屆排名前3的實力，以男子100公尺、200公尺與400公尺接力的魏泰陞(也是印度亞錦賽國手)最出色，男子110公尺跨欄盧浩華、女子跳高蔡瀞瑢與女子撐竿跳高林映彤等人都有機會爭金奪銀。

(中時電子報)