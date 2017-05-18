NBA》來真的！馬刺球迷狀告帕楚利亞索賠
西區決賽首役疑似「墊腳」造成里歐納德扭傷的勇士中鋒帕楚利亞，如今更面臨訴訟，因為《舊金山紀事報》18日報導，1名馬刺球迷針對帕楚利亞與勇士提告，更索賠73000美元，也就是約台幣220萬元的代價，帕楚利亞真是衰爆了！
姑且不管帕楚利亞是否「刻意」埋地雷造成對方主力受傷，他卻先後面臨死亡威脅，以及馬刺總教練帕波維奇的無情炮轟，迫使他關掉自己社群媒體避難，沒想到又遭馬刺球迷提告，看來假如馬刺最後遭淘汰，都是他1人責任了。
這名叫做胡安維茲奎茲的馬刺球迷主要提出3個提告訴求，因為身為馬刺季票持有者的他認為，自己權利遭到帕楚利亞與勇士侵害，除了索賠，更要求發出臨時禁制令，限制帕楚利亞再次做出同樣行為，以及提供更多補償方案。
只是這樣的起訴行為，恐怕最後不了了之的機會較大，因為假如這種場上行為訴訟成功，那麼以後任何1支職業球隊(不僅NBA)的季票擁有者，都可以針對對方行為提告，那麼這些球員整天上法庭就好了，那有時間比賽或練球。
(中時電子報)
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