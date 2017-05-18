飼主惡意棄置近50隻狗 新北動保處重罰45萬

吳姓飼主夥同陳姓駕駛將近50隻狗丟棄在三芝區茂長里民活動中心後方。（新北市動保處提供）

動保處目前已誘捕15隻狗，仍持續誘捕中。（新北市動保處提供）

動保處和警方循線找到棄養的吳姓飼主及陳姓駕駛。（新北市動保處提供）

又見無良飼主！新北市動保處於5月16日下午5時許接獲民眾通報，於三芝區茂長里民活動中心後方草叢，發現6具狗籠遭惡意遺棄且敞開籠舍大門，導致近50隻狗四處亂竄。動保處隨即派員會同淡水分局三芝分駐所及茂長里長至現場查看並搜捕遊蕩犬隻，同時調閱附近監視器畫面，查獲犯案車號於5月17日傳唤吳姓飼主及陳姓駕駛到案，動保處對雙方皆祭出15萬元重罰，再加上該批犬隻皆未施打狂犬病疫苖，共開罰45萬。

動保處表示，吳姓飼主飼養犬隻近8年，近日因遭斷電又加上犬隻吠叫聲打擾到鄰居，遂向台北市動保處請求不擬續養，但因寵物登記、狂犬病預防針及每隻將收費2400元計，她認為飼養犬隻數量太多，實在無力負荷龐大費用，才心生歹念，故夥同同事陳姓駕駛，將所飼犬隻全數載往新北市三芝區棄養。

陳姓駕駛於16日下午自三重租用白色貨車至台北市士林區與吳姓飼主會合，載運犬隻至三芝區茂長里民活動中心後方棄養。

動保處於17日派員前往三重調查貨車所屬租借公司，找到當日租借的陳姓駕駛及吳姓飼主，要求雙方於當日到案說明，並將2人處最高額度各15萬元罰鍰。另，該批犬隻皆未施打狂犬病疫苖，吳姓飼主加罰15萬元，合計共處45萬元罰鍰。

(中時)