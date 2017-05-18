《神秘之島》來台選角？中市新聞局：疑點多
日前有自稱《哈利波特》作者J.K.羅琳表妹B.J.羅琳寫的小說《神秘之島》亞洲區代理製片，向台中市政府新聞局表示可能來台選角，希望接洽拍片協助等合作事宜。新聞局長卓冠廷說，該局獲知此事後，已澄清事先毫無所悉，並與台中市影視發展基金會，主動邀約該男子深入洽談，願意予以行政協助。
台中市議會今日進行第2屆第5次定期會教育文化業務質詢，市議員邱素貞18日在議會中，關心日前有男子稱《神秘之島》亞洲代理製片，希望來台選角，並多次向台中市政府洽詢合作，但沒有下文，希望了解整件事情狀況。
卓冠廷表示，這名男子自稱曾多次向台中市政府洽詢合作，但沒有下文；新聞局獲知此事後，已澄清事先毫無所悉，該男子先前並未向新聞局同仁接洽，新聞局並未置之不理。市府表示歡迎之意，日前已主動與該男子在新聞局辦公室當面洽談。
經新聞局及影視基金會影視團隊協拍人員與該男子深入洽談後，證實該男子確實沒有相關經驗，所提出的資料也有許多疑點必須進一步釐清。該男子隨後在臉書上自稱已跟新聞局談妥合作方式，新聞局對此則予以否認。
卓冠廷強調，基於輔導影視產業及行銷城市政策下，任何來台中拍片的劇組需要借用場地、申請臨時路權等行政資源，新聞局與台中市影視發展基金會均會給予協拍服務。
新聞局表示，該片的前製工作方式確實「非常態」，目前雖然尚未傳出有人受騙，但提醒各界，任何人員或單位以台中市政府新聞局名義的合作案，尤其是參與選角的民眾，都應多加留意，如有任何疑慮，也可與新聞局洽詢釐清。聯絡電話04-22289111轉分機15113鄞先生。
(中時)
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