大雨直直落 空氣潮濕 汪星人恐染病

潮濕會使細菌孳生，汪星人們會因皮膚搔癢而去抓或舔，飼主要留心注意,以免有傷口。(圖/達志影像/Shutterstock)

台灣進入梅雨季節，天氣開始潮濕，有著長毛髮的汪汪們可就要難受了，潮濕的氣候可能會使過敏體質的汪汪，出現皮膚過敏症狀。

依據中央通訊社，全國動物醫院永和分院莊仁傑醫師指出，天氣潮濕，會使細菌孳生，過敏所引起的皮膚病會使汪汪們覺得搔癢，而一直去舔或去抓，如果飼主沒有多加留意，汪汪們就會抓出傷口，因此當飼主發現汪汪有過敏現象時，可以幫汪汪們戴上頭套，防止用腳去抓、再去舔拭。

梅雨季節，汪汪們也容易淋濕身體，如果飼主不將汪星人身體擦乾，恐會有黴菌孳生，就會皮膚紅腫，進而黴菌或細菌感染，因此莊仁傑醫師呼籲飼主要將汪汪們身體擦乾或吹乾，以免悶著，使汪星人皮膚生病。

飼主也要多加注意汪星人飲食情況，如發現狗狗有吃剩或是當餐不吃的食物，飼主應要馬上收拾，以免汪汪吃到受潮而腐敗的食物。

(中時電子報)