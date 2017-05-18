「賃」念法為何都要問 租賃專法初審超仔細

立法院內政委員會今初審《租賃住宅市場發展條例草案」，朝野立委在討論法案名稱時，連租「賃」該怎麼唸都要再三商榷；綠委洪宗熠當場要求主管機關統一念法，內政部地政司王靚琇則援引教育部國語辭典解釋，租賃「ㄖㄣˋ」是古時候讀音，現在比較通俗的語音是念租賃「ㄌㄧㄣˋ」，兩者皆可。

不過，國民黨立委黃昭順也質疑，審議法案卻在那裡談「古書」，「我覺得怪怪的耶！」朝野立委也進一步要求法務部回應。

對此，法務部法制司副司長陳大偉則表示，立法「列條文」沒有列注音符號，「如果現在常用租賃，我們就用賃那就可以了，這不是太大的問題。」

(中時)